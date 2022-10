Oristano

Interventi dei vigili del fuoco

Disagi e danni limitati al momento nell’Oristanese per il passaggio della annunciata perturbazione che ha fatto scattare l’allerta meteo in buona parte della Sardegna.

Nella notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano hanno dovuto eseguire alcuni interventi.

Le squadre del 115 hanno lavorato quasi un’ora nell’area dell’ex Foro Boario per il solito allagamento che, intorno alle 3, ha paralizzato l’intero crocevia tra via Ricovero, viale Marconi e via Sardegna.

I vigili hanno dovuto aprire le caditoie per far defluire il mare d’acqua nell’area dove ancora insiste il cantiere per i lavori di realizzazione della rotonda. Lavori finalizzati anche al ripristino della funzionalità idraulica per impedire che le piogge intense rendano impraticabile uno degli ingressi principali di Oristano.

Gli altri due interventi di rilievo dei vigili del fuoco di Oristano sono stati effettuati in due abitazioni a Cabras e Santa Giusta per allagamenti.

Giovedì, 13 ottobre 2022