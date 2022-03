Cagliari

La Protezione civile regionale ha aggiornato l’avviso

La Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna ha aggiornato l’allerta meteo emesso ieri, in previsione di piogge intense e forte vento su alcuni territori.

L’avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico (codice giallo: criticità ordinaria) scatta sempre alle 15 di oggi ma scadrà alle 18 di domenica, e non più alle 23,59: sei ore in meno, quindi.

C’è anche una distinzione del rischio per le zone interessate: solo rischio idrogeologico nell’area di allerta Campidano, mentre per Iglesiente e Flumendosa Flumineddu l’avviso di criticità fa riferimento a rischio idraulico e idrogeologico.

Le raccomandazioni in caso di temporali sono note: restare a casa, salire da seminterrati o piano terra ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Molto rischioso attraversare torrenti in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi.

