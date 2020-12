Allerta meteo: in arrivo vento e mareggiate con onde alte cinque metri

Avviso della Protezione civile regionale

Dopo la neve e il gelo arrivano ora in Sardegna vento e mareggiate, tanto che la Protezione civile regionale ha dovuto diffondere un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, valevole dalle 21 di oggi alle 18 di domani lunedì 28 dicembre.

Secondo quanto fa sapere la Protezione civile la Sardegna e i mari circostanti saranno interessati da venti di libeccio (sw) e ponente (w) che arriveranno sino a burrasca. I fenomeni saranno più intensi lungo la fascia occidentale della Sardegna. Sempre nel corso della notte di oggi il Mar di Sardegna andrà progressivamente crescendo, con onde sino a cinque metri da sud-ovest che investiranno la costa occidentale dell’isola.

A partire dal pomeriggio il vento inizierà lentamente a calare e a ruotare da ovest e la mareggiata sarà in scadenza.

La Protezione civile regionale raccomanda massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, tendono a far sbandare il veicolo. Invita anche a prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo viene raccomandato di prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

Domenica, 27 dicembre 2020

