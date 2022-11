In generale è vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, così come sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi.

È opportuno limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Queste le zone elencate nel nuovo avviso, con i livelli di rischio: – codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Iglesiente; – codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano), Tirso e Logudoro.

Fonte: Link Oristano

