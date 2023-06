Allerta caldo su tutta la Sardegna sino a venerdì, a Cagliari scatta l'allarme incendi

Nuova allerta meteo per l’ondata di calore in Sardegna tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno. Il ministero della Salute, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, ha classificato le giornate di domani e venerdì con il livello di allerta 1. Il codice dell’allerta, che interesserà anche la zona di Cagliari, è caratterizzato dal colore giallo e le temperature previste si attesteranno tra i 24°C e i 33°C con una temperatura massima percepita di 34°C. Con l’Allerta di livello 1 (colore giallo), le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono precedere un livello 2. I Servizi sanitari e sociali sono in fase di pre-allerta.

Nella zona di Cagliari sarà “Media” invece per oggi e domani l’allerta incendi. Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.