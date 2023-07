Allerta caldo e incendio in tutta la Sardegna, da oggi a sabato isola forno con più di 44 gradi

Dalla serata di oggi, martedì 18, e almeno sino a sabato 22 luglio 2023, sulla Sardegna si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori a 44°C. Le temperature minime risulteranno invece localmente superiori ai 30°C.

Così l’avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile regionale, che contestualmente ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi. Per la giornata di domani, mercoledì 19 luglio 2023, nell’area di Cagliari sarà infatti ancora pericolosità alta – codice arancione in quanto “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Fonte: Casteddu on line