Previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per domani mercoledì 12 ottobre. Se avete programmato una passeggiata in riva al mare o al parco, vi consiglio di rimandarla perché le condizioni climatiche non saranno favorevoli, il tempo è infatti in graduale peggioramento. Come si evince dalle previsioni di 3B si prevede un mercoledì caratterizzato da rovesci e temporali diffusi anche di forte intensità sui settori occidentali e meridionali, con temperature in diminuzione. Il mare di Sardegna sarà poco mosso e il canale mosso. Meteo.it annuncia l’arrivo di piogge e rovesci sparsi più probabili e diffusi nel centro-sud dell’isola. Vediamo nel dettaglio le previsioni di 3B per le quattro province della Sardegna: A Cagliari il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge che andranno a intensificarsi nel pomeriggio. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 24°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio. Anche a Sassari il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge e schiarite verso la sera. Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli sia al mattino che al pomeriggio.

A Oristano le nubi saranno in progressivo aumento. Nel pomeriggio si verificheranno rovesci anche a carattere temporalesco e schiarite in serata. Sono previsti 17 mm di pioggia. La temperatura massima prevista è di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati sia al mattino che alla sera e il mare poco mosso. A Nuoro domani nubi in progressivo aumento e precipitazioni anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 21°C e la minima di 17°C. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete ascoltare le previsioni di “Meteo Casteddu” ogni giorno alle 7.15, 9.15, 19.35, 21.15, 22.35 Appuntamento al prossimo meteo.

