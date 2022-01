“Allergico ed epilettico, nessuno mi rassicura sul vaccino: a 34 anni ho perso il lavoro a Quartu”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Da un mese sta macinando chilometri tra medici e ospedali per cercare di ottenere una risposta, “definitiva”, al suo più grande dubbio: “Posso vaccinarmi?”. Francesco Tatti, 34enne di Quartu Sant’Elena, sta vivendo nell’incertezza e, da qualche settimana, senza più la paga che riusciva ad ottenere lavorando come portapizze: “Il titolare della pizzeria non si fidava del semplice tampone e poi col nuovo decreto non posso lavorare, perchè devo avere il super green pass”. Ha una cartella clinica che definisce “schifosa”, Tatti. Cioè piena di problemi: “Immunodeficienza, allergia alle cefalosparine e ai pollini, soffro anche di epilessia, ho la sindrome di Jeavons”. Il giovane è andato dalla sua dottoressa: “Mi ha detto che non posso fare il vaccino, mi ha mandato all’hub vaccinale e il dottore mi ha rimandato la somministrazione, o in un’area protetta come un’