Oristano

L’incontro è stato aperto dalla coordinatrice provinciale del PLI, Donatella Pau

Continuità territoriale, sardità, territorio, sanità e sviluppo: sono le sfide lanciate da Alleanza Sardegna – Partito Liberale Italiano in vista delle elezioni regionali in programma domenica 25 febbraio. La lista, che corre con la coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Paolo Truzzu come presidente, è stata presentata ieri nella sala conferenze dell’hotel Mistral 2, a Oristano.

Per la circoscrizione di Oristano sono candidati Claretta Boassa, Antonello Figus, William Marras, Antonio Pinna, Sabrina Puddu ed Eloisa Siddi.

A introdurre l’incontro è stata la coordinatrice provinciale del Partito Liberale Italiano, Donatella Pau. Poi sono intervenuti Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del Partito Liberale, e Mimmo Solina, segretario nazionale di Alleanza Sardegna. In particolare, Sorcinelli si è concentrato sulla continuità territoriale, definita un “volano per fare della insularità un punto di forza per il turismo, per l’economia e per la valorizzazione delle nostre eccellenze naturali e non solo”.

“L’idea non è quella di regalare soldi pubblici alle compagnie aeree”, ha detto, “ma dare incentivi direttamente ai passeggeri, che possono scegliere con chi volare in tutte le tratte così stimolando la concorrenza tra i vari vettori e ciò con la conseguente diminuzione dei costi dei biglietti a vantaggio anche dei non residenti che vengono nella nostra regione”. Solina, invece, si è concentrato su sardità, territorio, sanità e sviluppo.

In conclusione, il presidente di Alleanza Sardegna Andrea Floris ha evidenziato la forza e l’ambizione della lista “che si presenta alle elezioni regionali con ben cinque consiglieri regionali uscenti, molti amministratori locali e numerosi esponenti della società civile che hanno deciso di mettere la propria competenza al servizio di tutti”.

Claretta Boassa arriva dal mondo imprenditoriale, svolge la professione di avvocato e si occupa di volontariato. Oggi è presidente del Rotary Club di Oristano.

Per 10 anni sindaco di Santa Giusta, Antonello Figus è promotore e presidente della Fondazione “Amici del Romanico”.

Ingegnere, imprenditore e consulente aziendale, William Marras si occupa di formazione. È stato anche assessore alle attività produttive e all’agricoltura del Comune di Marrubiu e componente del consiglio di amministrazione della Banca Cooperativa di Arborea.

Antonio Pinna è un consulente fiscale con una lunga storia di militanza politica alle spalle. È stato più volte assessore del Comune di Terralba.

Sabrina Puddu, la più giovane candidata nella circoscrizione di Oristano, studia Economia all’Università di Cagliari.

Ingegnera, specializzata in efficientamento energetico, Eloisa Siddi è un’insegnante di Fisica.

Venerdì, 2 febbraio 2024