All’assessore Doria non piacciono i medici in affitto e da Oristano ha chiesto all’Ares un ripensamento

Oristano

“Si rischia di distorcere il sistema”

L’assessore regionale alla sanità Carlo Doria ha chiesto all’Ares di valutare la possibilità di rinunciare al nuovo appalto per i medici in affitto da impiegare nelle strutture pubbliche. Lo ha annunciato stamane nell’ambito dell’audizione che ha avuto in consiglio comunale, a Oristano. “I medici in affitto non sono un argomento che io amo particolarmente”, ha dichiarato Doria. “Secondo me dobbiamo andare a rivedere il problema a livello nazionale perché si rischia di distorcere il sistema”.

“L’appalto è in mano all’Ares”, ha aggiunto l’assessore regionale alla sanità, “ed io personalmente ho chiesto di tenerlo diciamo pronto, ma se possono non usarlo, gradirei non si usasse”.

lLAres all’inizio dell’anno aveva reso operativa la procedura dell’appalto di oltre nove milioni di euro per la fornitura di “medici in affitto” da impiegare nel servizio di guardia attiva di 8 tra Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento presenti nelle quattro Asl di Oristano, Nuoro, Sulcis e Ogliastra. Un impegno finanziario giudicato il più alto a livello nazionale, per un appalto di questo genere.

contrario alla soluzione dei cosiddetti medici in affitto che coprire le carenze dei camici bianchi nei presidi pubblici. Ha motivato questa sua opinione facendo riferimento al fatto che si stia andando verso una distorsione del mercato, a causa dei costi molto elevati riconosciuti dalla sanità pubblica per questo tipo di prestazioni.

Il ricorso ai medici in affitto, applicato in Sardegna per la prima volta negli ospedali oristanesi, è fortemente contestato dagli Ordini dei medici, dai sindacati dei medici ospedalieri, dal Simeu che rappresenta i medici impegnati nel settore dell’emergenza e dalla maggior parte dei Comitati civici territoriali. Si lamentano i costi molto alti per gli oneri elevati riconosciuti ai privati e si avanzano dubbi anche sulla risposta professionale resa in determinati contesti ospedalieri.

Recentemente contro le procedure di ricorso ai medici in affitto si è espressa anche l’ANAC, autorità contro la corruzione, che ha chiesto un intervento del Ministero della Salute.

Le stesse procedure per il reperimento dei medici in affitto, secondo alcune sentenze e autorevoli opinioni giuridiche, sarebbero in contrasto con quanto previsto dalla Legge Biagi in materia di intermediazione di manodopera.

Ciononostante, per fare fronte alla gravissima carenza di personale medico nei presidi pubblici, l’Ares ha intrapreso questa nuova iniziativa a gennaio, avviando le procedure del bando. Secondo i documenti dell’Ares il valore totale dell’assegnazione è pari a 5.073.120 euro, ma arriva a 9.148.633,92 euro con l’aggiunta di alcune altre voci, come l’incremento del servizio, nel caso sopraggiungano altre necessità, anche in presidi della regione diversi da quelli ora previsti o l’eventuale proroga del servizio per ulteriori 4 mesi. Previsto un periodo di riferimento di dodici mesi dalla firma del contratto di assegnazione. E il numero di ore di servizio di guardia attiva da garantire: 66.144 complessive, distribuite, per la Asl di Oristano: tra i Pronto Soccorso di Oristano e Bosa e il Punto di Primo Intervento di Ghilarza; per la Asl di Nuoro: tra i Pronto Soccorso del San Francesco e del San Camillo di Sorgono; per la Asl del Sulcis: il CTO di Iglesias e il Sirai di Carbonia e infine per la Asl dell’Ogliastra: il Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Giovedì, 16 marzo 2023