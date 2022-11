Mistero sui cieli europei per un volo della compagnia della Emirates Airlines, l’EK 209, bloccato mentre si trovata sopra i cieli della Sardegna settentrionale. Il volo, decollato dallo scalo internazionale di Atene, era diretto a Newark, l’aeroporto internazionale di New York. Come riporta anche Fanpage, è stato segnalato un possibile pericolo a bordo. Secondo la rotta indicata anche da Flightradar24, l’EK 209 ha iniziato a girare in tondo prima di tornare indietro in Grecia, effettuando una rotta insolita che non ha previsto il sorvolo di terraferma ma solo di mare, a sud della Sicilia. Secondo i media ellenici, l’aereo sarebbe stato costretto a tornare indietro dopo che la Cia avrebbe informato le autorità greche di un possibile sospetto dirottatore a bordo. Il volo, EK209 era sull’Italia quando al pilota è stato comunicato di atterrare immediatamente. Tuttavia, né la Francia né l’Italia avrebbero permesso all’aereo di atterrare in nessuno dei loro aeroporti e così il comandante ha deciso di tornare in Grecia ma con una rotta di sicurezza. Il volo EK 209, dal momento in cui è entrato nello spazio aereo greco, è stato accompagnato e scortato da due caccia F16 dell’aviazione militare ellenica fino allo scalo di Atene dove sono scattare le procedure di emergenza.

Il velivolo ha effettuato alcuni giri tra Olbia e Alghero, nel nord della Sardegna, perché ha atteso il via libera dei francesi per entrare nello spazio aereo transalpino, senza mai ottenerlo. Da Marsiglia hanno detto che l’aereo non era autorizzato, come riporta il Corriere. A quel punto il jet ha proseguito verso sud, nel Mediterraneo, dove gli italiani hanno consegnato il volo alle autorità maltesi e successivamente è entrato nello spazio aereo greco dove è atterrato all’aeroporto di Atene alle 21:07 ora italiana. Il rientro è avvenuto il più possibile sopra il mare, così da evitare centri abitati. E anche secondo i media greci l’aereo scortato da due caccia F-16, come previsto dal relativo protocollo, è rientrato ad Atene, a seguito delle informazioni delle autorità americane competenti secondo cui potrebbe essere salito a bordo di questa persona di origine araba origine “sospettata” del terrorismo. I circa 210 passeggeri dell’aereo sono sottoposti a controlli serrati da parte della polizia.

L'articolo Allarme terrorismo, aereo Atene-New York bloccato sui cieli della Sardegna e scortato dai caccia militari proviene da Casteddu On line.