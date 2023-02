Allarme sicurezza sulle strade: in poco meno di un mese la Polstrada di Oristano ritira 50 patenti

Oristano

Il caso limite di una giovane bloccata al volante dopo un inseguimento e alla quale era stata già sospesa la patente

Sono state 50 le patenti ritirate dalla Sezione Polizia Stradale di Oristano in poco meno di un mese. Un dato che preoccupa.

Le violazioni da cui sono scaturiti i ritiri costituiscono anche le principali cause degli incidenti stradali, ovvero il superamento dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza alcolica.

In un caso in particolare, gli operatori hanno dovuto persino procedere a un breve inseguimento di un’autovettura che non si era fermata all’intimazione dell’alt. Una volta raggiunto il veicolo è stato constatato che alla guida vi fosse una giovane neopatentata in stato di ebbrezza alcolica.

Il tasso alcolemico, che per un neopatentato dev’essere pari a zero, era invece quattro volte superiore a quello consentito. Non solo. La giovane guidava nonostante la sua patente di guida le fosse già stata sospesa, dato che, poco tempo prima, era stata sorpresa alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, dopo aver causato proprio un incidente stradale.

L’attività della Polizia di Stato, ricordano dalla Questura di Oristano, svolge un’insostituibile funzione di prevenzione, considerato che, in numerosi casi, è stata accertata la gravità massima delle violazioni, che evidentemente rende maggiormente possibile il rischio dell’accadimento di sinistri stradali.

Mercoledì 22 marzo 2023