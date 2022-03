La preoccupazione dei titolari dell’Avicola Montiferru era legata alla possibilità che il blocco si protraesse per più giorni e non si riuscisse più a sfamare le galline (ciascuna ha bisogno di circa 120 grammi di mangime al giorno).

Il blocco dei porti da parte degli autotrasportatori aveva messo in crisi l’approvvigionamento dell’azienda: si era cercato di far fronte all’emergenza recuperando sacchi di mangime da un fornitore del Guilcier, ma bastavano a malapena al fabbisogno giornaliero.

Emergenza rientrata per le cinquemila galline ovaiole dell’azienda avicola Montiferru, nei giorni scorsi in allarme per il mancato arrivo del mangime.

L'autocisterna riempie il silos con il becchime per le galline

Fonte: Link Oristano

