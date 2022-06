Oristano

“Nessuno è lasciato solo”, assicurano le associazioni di volontariato, sotto pressione tra guerra in Ucraina e crisi economica



Ogni giorno si allunga la coda di fronte alle sedi delle associazioni e degli enti religiosi che a Oristano offrono aiuto a chi non riesce a portare qualcosa in tavola, o all’improvviso non può più pagare le bollette. I nuovi poveri aumentano vertiginosamente, anche per gli effetti della guerra in Ucraina, che da un lato ha provocato aumenti dei prezzi (non sempre spiegabili) e dall’altro ha portato anche in Sardegna famiglie di profughi che hanno bisogno di tutto.

Un identikit preoccupante viene tracciato dalle realtà dell’associazionismo presenti in città. Famiglie che prima riuscivano a vivere senza troppe preoccupazioni e che oggi faticano a far quadrare i conti a fine mese: le bollette e l’affitto sono troppo cari e i prezzi di pasta e benzina sono schizzati alle stelle. I soldi a casa iniziano a scarseggiare e l’inflazione – arrivata a sfiorare quest’anno il 7% – non si arresta. Mettere assieme un pasto diventa più difficile.

La crisi non sta facendo sconti a nessuno, nemmeno alle stesse associazioni oristanesi. Se la Caritas diocesana stima che tra qualche mese la disponibilità dei generi di conforto provenienti dall’Unione europea potrebbe ridursi a causa dell’aumento dei prezzi, “NoSprecOr”, il progetto sulla distribuzione di cibo invenduto attivo dallo scorso anno, fa sapere che molti ristoranti e rosticcerie non riescono ad aderire: «Con le restrizioni scattate a causa del Covid, il cibo che ritorna dal catering e dalle mense non può essere distribuito».

In città, il numero delle persone che si rivolgono alle associazioni di volontariato sta diventando sempre più preoccupante: sono oltre 400 le famiglie assistite dalla Caritas diocesana, 200 quelle che si rivolgono all’associazione Casa del Sole, 62 quelle sostenute dal progetto “NoSprecOr”. A queste, se ne aggiungono 25 che ogni mattina si presentano alla Mensa della carità delle Figlie di San Giuseppe, in via Carmine.

«Non si può quantificare il numero esatto delle persone che si avvicinano ogni giorno», dice Giovanna Lai, direttrice della Caritas diocesana. «Non sono solo famiglie oristanesi, provengono anche da diversi paesi della diocesi». L’attesa di chi cerca aiuto spesso può causare imbarazzo, come racconta la direttrice: «Aspettano davanti alla nostra sede, a causa dello spazio limitato. E mentre fanno la fila, sono costretti a subire gli sguardi dei passanti».