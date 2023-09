Allarme per un incendio divampato a ridosso del paese

Cronaca Intervento delle squadre dei vigili del fuoco e di Forestas

I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio a Nurachi

Nurachi

Intervento delle squadre dei vigili del fuoco e di Forestas

Allarme stamane a Nurachi per un incendio divampato a ridosso del centro abitato. La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una segnalazione per un incendio in via San Giacomo.

E’ stata inviata sul posto la squadra della centrale di Oristano che coadiuvata dalla autobotte ha lavorato allo spegnimento.

Sono intervenuti anche gli uomini dell’Ente foreste.

L’incendio è stato domato e la zona bonificata.

Domenica, 17 settembre 2023

