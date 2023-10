Allarme per un incendio che investe una casa nel centro abitato di Terralba

Cronaca Intervento dei vigili del fuoco

Allarme questa sera per un incendio che ha interessato un’abitazione in via Alfieri, a Terralba.

Le fiamme, secondo quanto emerso, sono partite dal garage e si sono estese al resto dell’immobile privato.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno bloccato e spento l’incendio, evitando che si propagasse.

Non si sono registrati danni alle persone.

Sul posto anche la polizia, i carabinieri ed il soccorso sanitario 118.

L’area interessata è stata interdetta.

Sino a tardi è proseguita l’opera di bonifica e di messa in sicurezza della zona.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio all’interno del garage. I danni sono in fase di quantificazione, ma si ipotizza che siano ingenti.

L’alta colonna di fumo che si è levata dall’incendio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti di Terralba.

