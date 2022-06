Allarme per Lucy, la randagia smarrita a Sestu: ritrovata in giornata

UNA FAMIGLIA PER LA DOLCISSIMA LUCY. La cagnetta è stata appena ritrovata dopo ore di smarrimento. Lucy è una randagia che si è persa a San Gemiliano a Sestu, allontanandosi dai fratellini e dalla mamma rischiando di essere investita. È molto affamata,sarà una futura taglia medio grande, ha 3 mesi e mezzo. È dolcissima, già sverminata ora è in stallo ma cerca una famiglia per la vita, per favore condividete il post. Info al 3270168525 Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline