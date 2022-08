Allarme per l’ennesimo incendio appiccato nell’oasi di Pauli Majori

Palmas Arborea Ieri sera fiamme attorno ai canneti Ancora fiamme nell’oasi faunistica di Pauli Majori, tra Palmas e Santa Giusta. Ieri pomeriggio l’ennesimo focolaio che qualcuno ha appiccato alla vegetazione palustre, attorno ai canneti, nelle zona protetta. L’allarme è scattato intorno alle 18. Le fiamme si sono propagate sospinte dal vento e hanno percorso centinaia di metri divorando canneti e vegetazione dove nidificano diverse specie di uccelli. Sul posto hanno operato Forestale e Vigili del fuoco, con non pochi problemi per le difficoltà di impiego dei mezzi nella zona palustre. Una densa coltre di fumo si è levata altissima dell’oasi, visibile a chilometri di distanza. A sera l’incendio è stato domato. Lunedì, 22 agosto 2022

