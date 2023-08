Allarme per due incendi ad Ales e Terralba, intervengono gli elicotteri

Oristano

Impegnate anche le squadre a terra

Incendi nel pomeriggio in provincia di Oristano. Alle 19 spegnimento ancora in corso, in agro di Ales, nella località “Riu Pubada”, sotto il coordinamento del personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo del Super Puma dalla base di Fenosu e da un elicottero leggero proveniente sempre da Fenosu.

Impegnate nelle operazioni di spegnimento tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Morgongiori e Pau e una squadra dei vigili del fuoco di Ales.

Intervento di spegnimento concluso, invece, dell’incendio divampato in agro del Comune di Terralba, nella località “Pauli Piscus”. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa mille metri quadrati di aree agricole.

Il coordinamento è stato del personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Sono intervenute due squadre delle compagnie barracellari di Marrubiu e Terralba, una squadra dei vigili del fuoco di Terralba e una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Arborea.

Domenica, 20 agosto 2023