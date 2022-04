Allarme incidenti stradali a Sassari, oltre 500 in 4 mesi - Sardegna

È allarme incidenti stradali a Sassari. Secondo i dati della Polizia locale, dall'inizio dell'anno in città si sono verificati oltre 500 sinistri, di cui 25 causati da persone al volante in stato di ebbrezza. Numeri che certificano una tendenza in preoccupante crescita, visto che in tutto il 2021 sono stati registrati in totale 1.015 incidenti nel territorio del Comune di Sassari.

"Purtroppo i dati raccontano una situazione drammatica.

Rileviamo anche giovanissimi alla guida in stato di alterazione psicofisica che causano incidenti, spesso con gravi conseguenze, per sé, per chi è in auto con loro e per chi sfortunatamente li incontra subendone le ripercussioni". commenta il comandante della Polizia locale, Gianni Serra.

I dati raccolti dal Comando di via Carlo Felice dimostrano che le maggiori criticità si registrano lungo le direttrici di collegamento tra il centro urbano e la viabilità extraurbana su cui saranno attivati prioritariamente i dispositivi di controllo. Dall'inizio dell'anno, con controlli pressoché quotidiani, sono state elevate 245 sanzioni, prevalentemente a Ottava (111) e sulla Buddi Buddi (98). Per sensibilizzare i cittadini a una maggiore prudenza e al rispetto del codice della strada, da anni la Polizia locale manda avanti la campagna di sicurezza stradale "Operazione trasparenza", con cui indica le zone in cui le pattuglie si posizionano con il telelaser per controllare la velocità e contestualmente lo stato di alterazione psico-fisica. L'obiettivo è proprio evitare che le persone corrano o si mettano alla guida ubriachi.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/28/allarme-incidenti-stradali-a-sassari-oltre-500-in-4-mesi_7723e9a1-44b2-4711-97c6-2a6aebfb2f2f.html