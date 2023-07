Allarme dei veterinari: “In Sardegna troppi cuccioli di volpe con problemi neurologici”

Lo strano caso dei cuccioli di volpe in difficoltà per problemi neurologici: recuperati e affidati alle cure dei professionisti della clinica veterinaria Duemari, non si esclude che la causa possano essere concimi, diserbanti o qualcosa, comunque, legato al fattore ambiente. A lanciare l’ipotesi sono proprio i medici che hanno in cura i piccoli: in poco tempo ne sono arrivati un paio con le stesse problematiche legate alla sfera neurologica. Provengono tutti da zone diverse dell’Isola e, per il momento, tra tante coccole e buon cibo, trascorrono le giornate all’interno della struttura. Non è difficile da intuire che questi pazienti speciali, come tutti gli animali selvatici del resto, hanno catturato l’attenzione più che mai: morbidi batuffoli di pelo rosso fulvo marrone giallastro, attraverso i loro occhi esprimono una dolcezza infinita con i quali hanno già incantato e conquistato tutti, personale compreso. Ovviamente hanno già un nome, come tutti i pazienti della clinica: si chiamano Capitano, Generale e Maresciallo, l’ultimo arrivato. Momentaneamente saranno ben vigilati e accuditi e, in futuro, si deciderà il percorso più idoneo per loro e, ovviamente, si cercherà di capire la causa del loro male e se la causa di questi malesseri sia da addebitare alla mano dell’uomo.