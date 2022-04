Allarme Covid a Monserrato, Locci: “Mai così tanti positivi, siamo a quasi 400”

Monserrato, “mai avuti così tanti casi covid in città”, sono quasi 400 quelli confermati e ben 10 le persone ricoverate. Il sindaco Locci lancia un appello: “Prestare la massima attenzione”.

L’Italia è pronta per la riapertura post pandemia: fine dello stato di emergenza sanitaria ma i numeri parlano chiaro: i bollettini diffusi quotidianamente “scottano” e Monserrato conferma questa tendenza.“Siamo purtroppo a 380 casi – spiega il primo cittadino Tomaso Locci in esclusiva a Casteddu Online – tra l’altro 10 ospedalizzati: la situazione anziché diminuire è in crescita. Se da un lato è vero che non si vedeva l’ora di riaprire tutto anche da un punto di vista economico, dal lato sanitaro, se è pur vero che ci sono tanti vaccinati, il covid non è terminato”.Dati che devono far riflettere, insomma, il virus che ha messo ko il mondo da due anni a questa parte, ora si manifesta in maniera diversa “perché buona parte della popolazione è vaccinata e sono poche le persone che finiscono il terapia intensiva ma c’è chi muore ancora”.Locci lancia un appello: “Massima attenzione ancora, noi verificheremo il da farsi perché, rispetto ai periodi scorsi, non abbiamo avuto mai questi numeri”.I dati rilevati e comunicati oggi da Locci sono da attribuire allo screening portato avanti dall’amministrazione. “I tamponi permettono di scoprire in maniera più veloce le persone positive, ma mi preoccupa il fatto che siamo arrivati a così tanti casi e ce ne saranno tantissimi altri”.Sembra siano migliaia infatti i contagiati solo nell’hinterland cagliaritano: “Bisogna stare attenti e prendere tutte le precauzioni. È vero che la gente è esasperata e non ne può più, ma come sindaco direi di stare ancora attenti, di non abbassare la guardia. Godiamoci un po’ più di libertà che sicuramente ci verrà data ma con l’attenzione e il pensiero che ci sono persone che, purtroppo, hanno ancora dei gravi effetti legati al covid”.