Per le prenotazioni al Centro trasfusionale di via Monte Grappa i donatori possono chiamare, dalle 8 alle 14, i numeri 079 20.61.462 oppure 079 20.61.496. Dalle 15 alle 19 possono telefonare allo 079 20.61.625.

È possibile anche prenotare le donazioni. Al centro saranno assicurate le distanze di sicurezza sia in sala d’attesa sia in sala donazioni, dove sono state previste 4 postazioni. Saranno contingentati gli ingressi e organizzato al meglio il flusso di lavoro da parte degli operatori sanitari.

L’invito alla donazione arriva anche di vertici dell’Aou. “È importante che ci facciamo tutti interpreti di questa difficoltà”, afferma il direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano, “ed estendiamo l’appello a tutti i cittadini, non soltanto ai sassaresi. Ricordiamo, poi, che la nostra struttura segue anche i pazienti talassemici, circa 130, che hanno bisogno di trasfusioni periodiche. Abbiamo ripreso con gli interventi chirurgici programmati, nonostante il periodo pandemico, non facciamoci fermare dalla carenza di sangue. Doniamo”, conclude Spano.

Dal centro di via Monte Grappa, intanto, arriva un invito alla donazione anche ai dipendenti dell’Aou. “Chiediamo a chi possa donare il sangue, tra il personale sanitario e amministrativo aziendale, di prendere contatto con il Servizio immunotrasfusionale e di sensibilizzare i potenziali donatori, in modo da risolvere la condizione di grave carenza”, conclude Pietro Manca.

“La grave mancanza di emocomponenti”, afferma il dottor Pietro Manca, direttore del Servizio immunotrasfusionale dell’Aou di Sassari, “rischia di compromettere le attività chirurgiche. Il nostro impegno è massimo, in particolare per garantire le urgenze non procrastinabili. Abbiamo anche avvisato la struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali e sono stati presi contatti con le altre strutture trasfusionali della Sardegna. Anche queste ultime, purtroppo, vivono la nostra stessa situazione”.

Ieri il direttore del centro di via Monte Grappa lo ha scritto anche alla Direzione generale e ai reparti ospedalieri, in particolare quelli che svolgono attività chirurgiche.

Fonte: Link Oristano

