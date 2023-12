Allarme bomba sulla nave per Cagliari: passeggeri evacuati, caos al porto

Allarme bomba sulla nave per Cagliari. L’allarme è scattato dopo una telefonata anonima: un uomo, chiamando da una cabina telefonica, ha raccontato ai vigili del fuoco di aver sentito parlare alcune persone della presenza di una bomba a bordo della nave, l’Europa Palace in partenza da Napoli per Cagliari alle 19.

La nave è stata bloccata al porto e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, ci sono state anche scene di panico e momenti di caos. Il pacco sospetto, secondo quanto si apprende, è stato poi trovato in un cunicolo del garage della nave. Grimaldi Lines fa sapere che la situazione al momento è tranquilla. Sul posto è al lavoro l’unità cinofila della Polizia.