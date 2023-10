Allarme bomba in Sardegna, evacuato l'aeroporto di Olbia: panico e voli bloccati

Paura questo pomeriggio all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia dove una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba. L’aerostazione è stata evacuata e tutti i voli previsti in partenza e in arrivo nello scalo gallurese sono stati sospesi. Sono in corso le verifiche da parte degli agenti della Polaria e degli artificieri. Stando alle prime informazioni, i sospetti sarebbero concentrati su un volo di Aerolinea, forse su un bagaglio, arrivato da Milano Linate nel pomeriggio con ripartenza prevista per lo scola lombardo alle 19.

Tutti i passeggeri presenti nello scalo, anche quelli già a bordo di un aereo, sono stati fatti uscire e messi in sicurezza.

Tantissima la paura fra i passeggeri e il personale, considerando il delicato momento storico che stiamo vivendo, proprio sul fronte attentati a livello internazionale.