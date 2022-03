Allarme a Selargius per la gattina Mina, scomparsa a San Lussorio: “Aiutateci a ritrovarla”

SOS A RADIO ZAMPETTA PER LA SCOMPARSA DI MINA, DA VIA DEI CICLAMINI A SELARGIUS.Mina, è una gattina grigia di 4 anni che si è persa da un paio di giorni da via dei Ciclamini, zona San Lussurio a Selargius.Se qualcuno l’ avesse vista, prego di contattarmi al 3483381175

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda