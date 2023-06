Allarme a Oristano: "Andrea Giambroni è scappato dall'ospedale, aiutateci a trovarlo"

Allarme a Oristano, Andrea Giambroni è scappato dal reparto di Neuro riabilitazione dell’ospedale San Martino. Il commerciante cagliaritano 40enne era uscito dal coma dopo un brutta caduta in monopattino a inizio maggio in via XX Settembre a Cagliari. Dopo qualche settimana al Brotzu i medici avevano deciso di trasferirlo. A lanciare l’sos è la moglie, Laura Cabiddu: “È in stato confusionale e potrebbe cercare di rientrare a Cagliari. È vestito con una tuta da ginnastica, potrebbe ancora avere il casco protettivo ma, di sicuro, ha un cerotto sulla testa e indossa scarpe sportive. Le forze dell’ordine sono già state avvisate”.

Giambroni è uscito dal reparto di prima mattina: “È scappato all’improvviso, chiunque lo veda chiami subito o la polizia o i carabinieri”.