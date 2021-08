Allarme a Cabras: i contagiati da coronavirus sono arrivati oltre quota cento

Raccomandazioni anche per quanti hanno contratto il virus: “Se hai avuto esito di positività ma ancora non sei stato contattato ̀ , puoi telefonare al numero 0783397271, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00”, ha fatto sapere ancora l’amministrazione comunale.

“Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza perché ci si attenga alle norme e si abbia un comportamento responsabile”, ha però chiesto l’amministrazione. “Chiunque sia consapevole di avere avuto a che fare con soggetti positivi al virus, si metta in contatto con il proprio medico di famiglia e si attivi per le verifiche del proprio stato di salute”.

Fonte: Link Oristano

