Allarme a Bosa marina: principio di incendio nell’ostello comunale

Bosa marina Sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli e i carabinieri Un principio di incendio si è verificato questa sera poco prima delle 20 nell’ostello comunale di Bosa marina, in via Sardegna. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Cuglieri. Le fiamme hanno interessato esclusivamente alcune suppellettili presenti in una stanza. Al momento si propende per una causa accidentale dell’incendio, legata alla presenza di ignoti che abusivamente si sono introdotti all’interno dello stabile, al momento non utilizzato. L’edificio non ha subito danni strutturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i barraccelli del Comune di Bosa, che insieme ai vigili del fuoco hanno estinto le fiamme ed effettuato i primi accertamenti per risalire alle cause che hanno originato l’incendio. Alle operazioni di spegnimento ha assistito il sindaco Piero Casula con il vice Federico Ledda.

Giovedì, 17 agosto 2022

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI

Ultime notizie in Sardegna Arrampicatore milanese scivola nelle campagne di Villacidro: salvato dopo 3 ore da dieci soccorritori Sos da Narbolia: “È scomparso un cane anziano e sordo, aiutateci a ritrovare Poldo” Monserrato, giù 6 ficus per creare una rotonda in via del Redentore: “Non abbattete gli alberi” Guspini, via al festival della letteratura “Bimbi a bordo” Cagliari, scuola materna di via Premuda occupata: dentro anche la droga, denunciati tutti gli abusivi Al Palio di Siena vince “Tittia”: quarto successo di seguito Palio di Siena, vince la contrada del Leocorno - Sardegna Trionfo tutto sardo al Palio di Siena: il fantino Tittia di Nurri vince per la quarta volta Il Console onorario dei Paesi Bassi in Sardegna in visita a Sennariolo

Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail