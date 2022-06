Cabras

Il documento è corredato da 47 elaborati: tante regole codificate

Via libera a Cabras al piano comunale di Protezione civile. È stato approvato ieri all’unanimità dal Consiglio comunale. Il piano definisce l’insieme delle procedure operative necessarie per fronteggiare una qualsiasi calamità nel territorio.

I comuni devono provvedere per legge allo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e approvare con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale.

“Si tratta di un passaggio importante”, ha spiegato il sindaco Andrea Abis, “assolutamente necessario prima di affrontare l’estate, che ci auguriamo possa essere priva delle criticità che si sono presentate lo scorso anno a causa dei roghi divampati in alcune zone periferiche della cintura urbana”.

Il piano del Comune di Cabras consiste in un documento voluminoso, corredato da 47 elaborati che portano alla mappatura del rischio idraulico, idrogeologico da frana, da incendio e da inondazione costiera. Sono individuati anche scenari specifici di rischio. Per Cabras esistono tre scenari per il rischio idraulico, nello specifico alluvioni derivanti dal rio Mare Foghe, dalla piena del fiume Tirso e del Tanui o da Sa ‘Cora manna. Sono nove invece gli scenari relativi al pericolo frane e sono tutti ubicati nella zona costiera, per esempio a Su Tingiosu, nella falesia di Seu e a Funtana Meiga, ma anche in località San Giovanni di Sinis, sia in alcuni punti della scogliera sia nella zona dell’istmo.

Per quanto concerne gli incendi, sono invece presenti ben 46 scenari tra areali del Sinis e ricadenti all’interno della cintura urbana dell’abitato, per esempio nella lottizzazione donna Annetta e don Peppi o a Solanas, nelle zone collegate alla viabilità rurale. Tutti vanno monitorati e gestiti per quanto possibile con interventi preventivi di manutenzione della vegetazione. All’interno degli allegati risulta fondamentale l’annotazione degli esposti al rischio, ossia i soggetti più vulnerabili nel momento dell’emergenza, quali possono essere, per esempio, i residenti nelle zone rurali nel caso del pericolo incendio.