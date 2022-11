Arbatax

Accusati di furto aggravato dopo un’ispezione con la Guardia di finanza

Bollette troppo basse, per una famiglia di quattro persone: sembrava quasi che non avessero bisogno né di acqua né di energia elettrica. Enel e Abbanoa hanno avviato un’indagine e dopo le prime verifiche la Procura della Repubblica di Lanusei ha firmato un decreto di ispezione in una villetta in un comune dell’Ogliastra.

Una pattuglia della Guardia di finanza di Arbatax ha accompagnato nel sopralluogo i tecnici di Enel e Abbanoa e non è stato difficile trovare conferma ai sospetti: acqua ed energia elettrica arrivavano gratis grazie a due allacci abusivi, che saltavano i contatori.

Nel cortile dell’abitazione è stato scoperto un pozzetto che dava accesso a un tubo in polietilene con una saracinesca e un pressostato. È bastata qualche semplice prova per confermare che – anche dopo la chiusura del contatore principale e quindi con la totale disconnessione dalla rete idrica pubblica – l’acqua arrivava a una cisterna in giardino e all’interno dell’abitazione, grazie a un allaccio diretto (e ovviamente abusivo) alla condotta.

Situazione analoga per l’energia elettrica, con un cavo collegato direttamente alla rete, senza passare dal contatore.

Alla fine degli accertamenti, i coniugi proprietari della casa sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanusei per il reato di furto aggravato, che prevede la reclusione fino a sei anni di carcere.

