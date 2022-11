Allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica, 2 denunce - Sardegna

Due coniugi ogliastrini avevano collegato abusivamente le utenze della proprie casa ai contatori Enel e Abbanoa ma sono finiti indagati per furto aggravato, un reato che prevede la reclusione fino a sei anni di carcere.

La scoperta è stata fatta dai finanzieri della Tenenza di Arbatax che avevano avviato già alcuni mesi fa l'attività investigativa con l'esame della documentazione acquisita dalle società erogatrici dei servizi pubblici e l'analisi dei dati riferiti ai consumi di acqua e corrente elettrica. Durante le verifiche, infatti, sono emerse forti incongruenze: i costi indicati nelle bollette, esigui per una famiglia di quattro persone, non erano in linea con lo standard e le statistiche nazionali.

Al termine degli accertamenti, e sulla base di un decreto di ispezione emesso dalla Procura della Repubblica di Lanusei, che ha diretto le indagini, i finanzieri, insieme con il personale tecnico di Enel e Abbanoa, hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione degli indiziati. Lì è stato trovato un bypass del contatore della rete elettrica e, all'interno del cortile, un pozzetto collegato alla rete idrica con un tubo in polietilene servito da una saracinesca e da un pressostato per la regolazione della pressione. L'acqua defluiva, anche in questo caso bypassando il contatore, verso una cisterna.



Fonte: Ansa Sardegna