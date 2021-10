Allacci abusivi alla rete elettrica, rom e marocchini denunciati a Villasor.

I carabinieri della Stazione di Villasor sospettavano che le cose andassero da tempo in quel modo ma per potendolo documentare in maniera certa avevano bisogno della collaborazione dell’Enel. Così, nella giornata di ieri i militari si sono presentati con 7 squadre dell’Enel (14 operatori tra funzionari e tecnici) per effettuare una verifica sui contatori della corrente elettrica installati presso alcuni immobili occupati abusivamente da diversi anni in via Togliatti da famiglie per lo più straniere o nomadi. Si tratta degli ex alloggi dell’allora zuccherificio Eridania. Al termine delle operazioni sono stati riscontrati 8 allacci non regolamentari o meglio: alcuni allacci completamente abusivi per cui sono stati denunciati dei cittadini originari del Marocco e alcuni contatori taroccati per cui sono stati denunciati alcuni cittadini di origine Rom. Durante tale censimento sono state identificate complessivamente 48 persone di cui 22 Rom nella palazzina A, fra questi 14 minori con 9 appartamenti occupati, due marocchini nella palazzina B con un appartamento occupato, 15 persone (fra cui tre minori), di cui 14 marocchini e un italiano nella palazzina D, con 6 appartamenti occupati, 11 persone di cui 6 marocchini (fra i quali un minore) e 5 italiani (fra cui un minore) e la palazzina F, con 5 appartamenti occupati. Il reato che si è contestato a 8 persone di cui 7 stranieri è il furto aggravato di energia elettrica. L’attività è stata anche utile per verificare cosa di fatto stesse accadendo nell’ambito di quegli alloggi.

