Inaugurata nella stazione di Cagliari la Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per i servizi di assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità. Il centro è operativo tutti i giorni compresi i festivi, dalle 6:45 alle 21:30, e mette a disposizione dei passeggeri personale qualificato, in un locale di circa 100 metri quadrati. Coordinerà i servizi di assistenza in 8 stazioni dislocate sul territorio sardo: Cagliari, Elmas Aeroporto, Macomer, Olbia, Oristano, Ozieri Chilivani, San Gavino e Sassari. Il circuito sarà successivamente ampliato ad altre stazioni.

La Sala Blu di Cagliari, come tutte le altre 14 sale presenti sul territorio nazionale, si occuperà di accogliere in stazione i viaggiatori, accompagnarli a ritirare il biglietto e a bordo treno, mettere a disposizione una sedia a ruote, offrire assistenza in salita e discesa dal treno tramite carrello elevatore.

Il servizio, che in precedenza veniva coordinato da Roma Termini, passa così in gestione alla nuova Sala Blu di Cagliari, aperta oggi alla presenza del neo assessore dei Trasporti Antonio Moro, dell'assessore comunale alle politiche per la mobilità, Alessio Mereu, e del direttore circolazione Rfi, Daniele Moretti. La Sala è.la 16/a in Italia considerando anche la Sala Blu nazionale.

Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ' oppure telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o 02.32.32.32 (da telefono fisso e da cellulare). Inoltre, grazie all'app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online è possibile richiedere l'assistenza direttamente dal web, anche utilizzando un'apposita chat dedicata alle persone con disabilità uditiva. Maggiori informazioni su www.rfi.it nella sezione Accessibilità stazioni.



Fonte: Ansa Sardegna