Alla sera cinghiali nel parco giochi e per le vie del paese: scatta l’allarme

Cronaca Segnalazioni da Aidomaggiore. Nei giorni scorsi anche un incidente stradale

- Foto d'Archivio

Aidomaggiore

Segnalazioni. Nei giorni scorsi anche un incidente stradale

Allarme cinghiali ad Aidomaggiore. Da anni non si vedeva una invasione così massiccia. Gli animali in branco, la sera all’imbrunire scendono anche nel paese e gli abitanti sono preoccupati.

“Entrano anche nel parco giochi e girano per le strade periferiche del paese”, ha raccoontato un pensionato, “due giorni fa una donna anziana dopo un incontro ravvicinato con alcuni cinghiali è caduta mentre cercava di scappare, per fortuna non ha riportato danni”.

Tre giorni fa, invece, una donna ha investito quattro cinghiali, uccidendone due, lungo la strada per Norbello. Lei è rimasta illesa, ma l’auto ha riportato diversi danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Forestale. Non è il primo episodio del genere che accade.

L’invasione sta interessando anche altri centri dell’alto Oristanese. Da più parti è stato sollecitato un intervento della Provincia.

Domenica, 10 settembre 2023

commenta