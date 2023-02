Alla scoperta di Gutturu Mannu: al via “Camminiamo insieme nel parco”

“Gutturu Mannu”, alla scoperta delle meraviglie della natura e un confronto per come migliorare e valorizzare l’ambiente: a partire dall’8 febbraio, il Parco Naturale della Sardegna organizza “Camminiamo insieme nel Parco”, un percorso partecipativo dedicato alle comunità del Parco e dei territori vicini.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei dieci comuni, nei quali il Parco si estende, in una serie di incontri che hanno lo scopo di stimolare il dialogo, conoscere le iniziative e attività presenti, condividere gli strumenti di gestione, e scoprire le opportunità future.

“Sarà un’occasione per immaginare il Parco che vorremmo” afferma il comune di Sarroch.

Il primo appuntamento si terrà l’8 febbraio a Santadi, presso l’aula consiliare del comune, dalle 17 alle 19.

L’area del Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu si estende nel territorio di dieci comuni della parte sud-occidentale della Sardegna: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra, Sarroch e Teulada.

Il nome del parco deriva etimologicamente da ‘’grande gola’’: il susseguirsi delle vette che lo compongono contribuiscono alla scelta del nome e rappresentano una delle caratteristiche più suggestive del luogo.

Un ambiente, quasi, selvaggio, un patrimonio da salvaguardare e promuovere: ben per questo un minuzioso regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite nel parco naturale ed è importante rispettarlo per l’osservanza e la tutela dell’area. L’iniziativa intrapresa ha, quindi, come fine, attraverso il dialogo e il confronto, quello di migliorare il parco con idee e progetti da attuare e offrire a chi ha il piacere di immergersi e scoprire la fauna e la flora presenti nel territorio.

Si estende per ben 19750 ettari e costituisce la foresta di sclerofille più estesa di tutta l’area mediterranea.

600 taxa vegetali e oltre 50 specie endemiche: non è raro incontrare, tra un sentiero e l’altro, i cervi sardi e i gatti selvatici, caratteristici del luogo.

Insomma, un’iniziativa da cogliere e promuovere anche per sensibilizzare le persone al rispetto verso l’ambiente, patrimonio di immensa importanza e valore.