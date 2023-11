Alla scoperta delle bellezze di Capoterra con i Ciceroni in limba

Alla scoperta delle bellezze del territorio di Capoterra con Ciceroni che le illustrano in lingua sarda: al via le visite guidate per gli studenti che potranno visitare i luoghi più significativi della città e apprendere nuove nozioni dell’identità isolana. L’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Donatella Dessì: “Occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni, fornendo loro conoscenza dell’ambiente circostante e consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità”. Uscite didattiche particolari quelle che hanno preso il via ieri grazie al progetto “Cabuderra: làcanas e camineras”, attività realizzata col contributo della Regione e fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau e dall’assessore di competenza Dessì, che ha investito tempo e conoscenze professionali al fine di garantire alla comunità i fondi utili per assicurare tutte le iniziative mirate alla conoscenza e alla divulgazione della lingua sarda e delle tradizioni locali. Tra queste rientrano le visite guidate illustrate in lingua sarda, con partenza dal Piazzale del Municipio verso Casa Melis: verranno spiegati i principali siti culturali del territorio, descritti nell’opuscolo pubblicato per l’occasione e disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Comune di Capoterra. Partecipano all’iniziativa le classi dei plessi di via Lamarmora, Corte Piscedda e Residenza del Poggio della Scuola Primaria del 1° Circolo Didattico, le classi dei plessi di Residenza del Sole e Su Loi della Scuola Primaria del 2° Circolo Didattico e le classi dei plessi di via Amendola, Corte Piscedda, Frutti d’Oro e Poggio dei Pini della Scuola Secondaria di I grado “Costantino Nivola”.

“Le visite guidate sul territorio, costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità di cittadinanza attiva, formativa e culturale esplicitate nel P.T.O.F” ha specificato Dessì. Un modo attrattivo, insomma, per i giovani cittadini che, coinvolti nelle uscite didattiche potranno apprendere nuove nozioni riguardo la lingua sarda.