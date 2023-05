Alla scoperta del territorio quartese: passeggiate, tour in bicicletta e degustazioni

Alla scoperta del territorio: passeggiate, tour in bicicletta, degustazioni, giri in barca a vela, escursioni naturalistiche, laboratori, musica e tanti altri eventi dal 1 al 7 giugno con “Itaca migranti e viaggiatori – Festival del turismo responsabile”. A cura dell’Associazione Turistica di Quartu Sant’Elena presieduta da Roberto Matta, il primo giugno alle ore 10, nella sala affreschi del Convento dei Cappuccini, ci sarà la presentazione dell’evento nazionale che darà alla città respiro internazionale.

Visitatori e gli stessi cittadini potranno esplorare e ri-scoprire il territorio “dietro casa”, scrigno di bellezze naturalistiche e di preziose storie di vita di comunità.

Tanti eventi unici: seminari, conferenze, percorsi esperienziali, degustazioni, workshops di artigianato ed enogastronomia, eventi sportivi per conoscere con occhi diversi la costa quartese, dove falesie, piscine naturali e natura selvaggia impreziosiscono l’incantevole litorale del sud della Sardegna che dal Poetto costeggia la parte orientale del Golfo degli Angeli.

Un viaggio tra mare, monti ed una riserva naturale di fenicotteri rosa. Si potranno toccare con mano 3500 anni di storia grazie alla civiltà nuragica, ben rappresentata dal Nuraghe Diana, i segreti della vinificazione, quelli dell’arte orafa e degli abiti tradizionali. Si potrà partecipare a una regata a vela per principianti, a delle pedalate cicloturistiche, praticare il golf, ciclocross sulle montagne dei “Sette Fratelli”, visitare chiese e monumenti, scoprire la storia antica delle saline ed i metodi di produzione del sale, partecipare a laboratori enogastronomici (del pane, dei dolci e delle birre artigianali), assistere a seminari sulla Terra Cruda, assaporare le produzioni a km zero e degustare i vini.

Durante il festival ci sarà una tappa del torneo internazionale Sardinia Flamingo Open organizzato dalla GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance) dove circa un centinaio di atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un torneo tra i più inclusivi del mondo, alla spiaggia del Poetto ci sarà invece un minitorneo di basket in carrozzina ed una sera Kumbidus, un festival dei popoli dove si potranno assaggiare pietanze provenienti da diversi continenti grazie agli immigrati stranieri che vivono nella città.