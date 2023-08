Alla ricerca degli studenti migliori con l’Antonello Pinna Merit Award 2023

Oristano

Domande da presentare entro il 15 agosto, ecco il bando completo per le borse di studio

Ci sono ancora pochi giorni a disposizione per gli studenti interessati a partecipare all’Antonello Pinna Merit Award 2023, il bando per la borsa di studio istituita per l’ottavo anno consecutivo da Graziano Pinna , ricercatore e neuroscienziato oristanese, professore associato al’Illinois University of Illinois di Chicago. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 15 agosto.

È prevista l’assegnazione di tre borse di studio: due da 3.000 euro e una da 1.000, finanziate interamente dal professor Graziano Pinna. La borsa di studio è intitolata al fratello dello scienziato, Antonello Pinna, già brillante studente del liceo scientifico di Oristano, deceduto prematuramente. Prevista anche l’assegnazione di un Attestato di merito per eccezionali meriti scolastici. Tutti i partecipanti al bando riceveranno una certificazione.

Gli assegni sono destinati a studenti di nazionalità italiana o straniera, diplomatisi nell’anno scolastico 2022-2023 al liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” (comprese le sedi satelliti di Ghilarza e del liceo classico “De Castro”) con la votazione massima di 100/100 e iscritti al primo anno di un corso di studi universitari a tempo pieno, in Italia o all’estero.

Come indicato nel bando (che si può scaricare come documento pdf) la domanda di ammissione e tutti gli allegati dovranno pervenire in formato pdf alle caselle e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con nell’oggetto la dicitura: “Antonello Pinna Merit Award 2023”.

I candidati dovranno inoltre allegare il curriculum vitae in formato europeo, la fotocopia di un documento di identità valido, una fotocopia del codice fiscale. Da allegare anche

il certificato di diploma con la votazione riportata;

la certificazione I.S.E.E. – Università;

una lettera del dirigente scolastico ( come indicato nel punto 1 del bando – “Criteri di esclusione”);

la lettera di auto presentazione del candidato, con le motivazioni, le aspirazioni, gli interessi, le passioni e il percorso di studio e il progetto di vita che lo hanno indotto a scegliere il corso universitario a cui iscriversi;

l’eventuale certificazione di attività di volontariato, con indicazione del periodo di impegno.

Secondo quanto indicato ancora nel bando, la “domanda dovrà contenere tutti i documenti sopra indicati e compilati con la massima precisione. La mancata presentazione di un documento entro il termine prescritto comporta l’esclusione del concorrente; la presentazione di un documento irregolare o incompleto equivale alla mancata presentazione dello stesso”.

I beneficiari della borsa di studio saranno individuati attraverso la formulazione di una graduatoria che terrà conto delle condizioni economiche degli studenti e da alcuni criteri di merito.

Saranno valutate anche le attività di volontariato certificate e svolte negli ultimi tre anni, presso associazioni riconosciute e impegnate nel settore dei servizi e assistenza alla persona. Si terrà conto inoltre della presentazione fornita da un insegnante del candidato, scelto dal comitato di assegnazione della borsa.

A questo fine, nella domanda di partecipazione al bando il concorrente dovrà fornire nome, cognome e email di tutti gli insegnati dell’ultimo anno di corso di diploma, tra i quali poi sarà individuato quello a cui sarà chiesta la lettera di presentazione da parte del comitato esaminatore.

La commissione esaminatrice valuterà infine anche le attività e gli interessi extrascolastici del candidato ( attività sportiva agonistica, studio di lingue straniere o studio della musica non legati ai corsi scolastici).

I candidati saranno chiamati a sostenere anche un colloquio di 20 minuti con un componente del comitato di assegnazione della borsa di studio.

Saranno esclusi i ragazzi che si siano resi responsabili di attività di bullismo o violenza per il corso dei 5 anni di studio o che abbiano riportato la sospensione da attività scolastiche per ragioni di condotta o altre gravi ragioni, e coloro i quali abbiano riportato un voto finale di condotta inferiore a 9 nell’ultimo triennio.

La commissione che esaminerà le domande sarà composta da quattro cittadini italiani residenti all’estero, nominati dal professor Graziano Pinna, il quale conferirà direttamente al vincitore l’attestato e l’assegno della borsa di studio.

La graduatoria e l’esito del bando per l’attribuzione della borsa di studio saranno resi noti durante la cerimonia di assegnazione che avrà luogo entro il 31 ottobre 2023.

Da ricordare che la borsa di studio è stata istituita dal professor Graziano Pinna, come segno di gratitudine nei confronti della città di Oristano, dopo che – appunto nove anni fa – l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Tendas lo aveva insignito della Stella d’argento, un riconoscimento destinato a cittadini oristanesi che si sono distinti in diversi campi.

Mercoledì, 9 agosto 2023