A seguire un incontro con i camminatori della staffetta “da Francesco a Francesco” in cammino da Roma ad Assisi, e un convegno con la presenza del presidente nazionale della via Francigena, Massimo Tedeschi.

Uomo di grande spessore, Francesco Dattini ha dato uno splendido esempio di come essere solidali con gli altri, pronto ad ascoltare le parole anche dei più umili. Spirito fortemente cristiano, ha saputo coniugare fede e ragione. Nonostante la malattia che lo ha colpito, ha sempre avuto il coraggio di lottare e allo stesso tempo incoraggiava gli altri a non arrendersi di fronte alle difficoltà che la vita poteva riservare.

La Pro loco di Terralba, con la rivista d’attualità e cultura “Terralba ieri e oggi”, ha vinto la XV edizione del premio nazionale “Francesco Dattini” per il 2021. La cerimonia di premiazione si è svolta ad Assisi nel corso delle celebrazioni per la festa di San Francesco.

Il riconoscimento è legato ai festeggiamenti per San Francesco. Secondo posto per le Pro loco di Oristano e Sedilo

