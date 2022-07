Cagliari

È stato realizzato con un gruppo di partecipanti a un corso su produzione multimediale



Sarà presentato alle Giornate degli Autori, la sezione autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film di Salvatore Mereu, “Bentu”, unica proposta italiana nella competizione internazionale. L’annuncio ufficiale è stato dato ieri mattina durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Casa del Cinema.

Nato nell’ambito di una collaborazione del regista con il corso di laurea magistrale in Produzione multimediale dell’Università di Cagliari, il film è stato prodotto dalla società Viacolvento, con il supporto decisivo della Sardegna Film Commission.

Un gruppo di studenti e studentesse – anche dell’Oristanese – del corso coordinato da Antioco Floris ha partecipato attivamente alla realizzazione del film, dalla preproduzione al set fino alla postproduzione. Tra i protagonisti, oltre a Peppeddu Cuccu – l’attore orgolese che aveva esordito da piccolo, nel 1960, con il film “Banditi a Orgosolo” di Vittorio De Seta – c’è anche Giovanni Porcu, giovanissimo ed esordiente attore di Ollastra.

“La finalità del corso, e il desiderio di tutti, è quello di misurarsi col cinema”, spiega Mereu. “Poi, come sempre accade, la didattica finisce e il cinema prende il sopravvento e ci si ritrova, tutti insieme, a fare un film, nonostante i mezzi a disposizione siano più adatti a stare dentro le mura della nostra università”.

“Il nostro tentativo di avvicinare il mezzo, di provare a governarlo”, continua il regista, “assomiglia molto alla sfida che il protagonista del nostro racconto, un vecchio contadino, ingaggia con la natura, col vento, nel tentativo di assicurarsi il raccolto. Anche noi, come lui, abbiamo combattuto, a dispetto di tutto, con grande pervicacia per portare a casa il nostro film. Ecco, se dovessimo, trovare una formula che racchiuda il senso della nostra esperienza credo che Bentu sia la storia di un’ossessione, come per il vecchio Raffaele lo è tirare fuori il grano dalla paglia in un tempo in cui le macchine sono poco più di un miraggio e l’arrivo di una trebbia poteva essere salutato come il passaggio del Rex”.

Sinossi. Raffaele ha appena raccolto il suo piccolo mucchio di grano che sarà la provvista di un anno intero. Per non farsi trovare impreparato, da giorni dorme in campagna, lontano da tutti, in attesa che il vento arrivi e lo aiuti a separare finalmente i chicchi dalla paglia. Ma il vento non ne vuole sapere di farsi vedere. Solo Angelino viene a trovarlo ogni giorno, per non farlo sentire meno solo. Un giorno, forse, quando sarà grande, Raffaele potrà prestargli la sua indomita cavalla e lui potrà finalmente cavalcarla. Ma Angelino non vuole aspettare…