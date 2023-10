Alla Milano Wine Week protagonisti Malvasia di Bosa, Terralba Doc e Vernaccia, con i Consorzi di tutela

Cagliari

L’iniziativa vede in prima linea Regione Sardegna e Laore

I vini a marchio Dop e Igp della Sardegna saranno tra i protagonisti della sesta edizione della Milano Wine Week, la prestigiosa manifestazione internazionale in programma dal 7 al 15 ottobre prossimi, con una serie di eventi legati al mondo del vino e rivolti a consumatori e professionisti del settore. L’appuntamento con il Sardegna Day è fissato per il 10 e l’11 ottobre a Palazzo Bovara, al Circolo del Commercio, in corso Venezia 51, nel cuore di Milano.

La Regione Sardegna, partner dell’evento, parteciperà con l’assessorato dell’Agricoltura tramite l’Agenzia Laore in collaborazione con i Consorzi di tutela dei vini a marchio Dop e Igp dell’isola: Cannonau di Sardegna Doc, Malvasia di Bosa, Terralba Doc, Vermentino di Gallura Docg, Vermentino di Sardegna, Vernaccia di Oristano Doc, Vino Carignano del Sulcis Doc e Vini di Alghero Doc.

“I Consorzi di tutela”, sottolinea l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, che questo pomeriggio ha presentato la manifestazione nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia Laore, “andranno a Milano per presentare e far conoscere ancora di più, in un’ottica di promozione dei nostri territori e dei nostri vitigni di qualità”.