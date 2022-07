Il torneo a coppie libere in programma alla MEM di via Mameli 164, è la prima edizione del “Memorial Paolo Mauri”. Con questa gara, le ASD Bridge della Sardegna ricordano l‘avvocato-giocatore di Bridge, uno dei più dotati che la Sardegna abbia espresso.

Patrocinato dal Comune, “questo torneo ha valenza nazionale”, ha rimarcato l’assessore allo Sport, Andrea Floris, ringraziando gli organizzatori e portando i saluti del sindaco Truzzu. Inoltre, “rappresenta un’opportunità che mette ulteriormente in risalto le poliedricità della Mediateca del Mediterraneo di ospitare eventi culturali e non solo”.

Definiti gli ultimi dettagli organizzativi, prende il via sabato 9 luglio il I° Trofeo Bridge Sardegna. Una giornata quella di sabato alla MEM di Cagliari, tutta dedicata agli appassionati del gioco di carte. E riconosciuto come sport dal CONI, praticato da milioni di donne e uomini nel mondo.

