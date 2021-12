Alla guida ubriaco, senza patente e senza assicurazione: 27enne denunciato a Villacidro.

I Carabinieri della Stazione di Pabillonis hanno proceduto ieri a Villacidro, in via Nazionale, al controllo di 27enne alla guida di una Volkswagen Golf. Sottoposto a test alcolemico il giovane è stato trovato con un tasso di 1,81 g/l. I militari hanno anche accertato che il giovane era alla guida sprovvisto di patente poiché sospesa e che l’autovettura era sprovvista di copertura assicurativa in quanto scaduta. Il veicolo è stato sequestrato in attesa della successiva confisca mentre il 27enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica.

