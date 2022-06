Ieri a Lunamatrona, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti un cinquantenne di Samassi, operaio con precedenti denunce a carico. A carico dell’uomo è pervenuto un referto, redatto dall’ospedale Brotzu di Cagliari, che indica positività per cocaina e alcolemia pari a 2,41 grammi per litro, vale a dire quasi 5 volte il massimo consentito. Tali accertamenti sono stati compiuti in quanto l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo a Samassi, in Corso Repubblica quando, alla guida della propria auto, mentre stava percorrendo la via ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e terminando la propria corsa contro un’altra auto in sosta, una Renault Clio di proprietà di uno studente di 24 anni. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza.

