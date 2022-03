Nella fuga l'uomo ha anche speronato un'altra auto

DOLIANOVA. Anziché fermarsi ad un posto di controllo istituito dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova nella via Foscolo del centro abitato di Dolianova ha premuto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Il conducente dell’auto, un trentaduenne disoccupato di Dolianova con precedenti denunce a carico, nel corso della precipitosa fuga ha speronato sulla fiancata una Ford Fiesta condotta da una settantaseienne di Dolianova che fortunatamente è rimasta illesa. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Cagliari per guida reiterata senza patente che non ha mai conseguito. Per lo stesso motivo era già stato sanzionato nel mese di ottobre dello scorso anno. I militari hanno anche appurato che l’auto, una Audi A 3 di proprietà della compagna convivente dell’uomo, è risultata essere priva di assicurazione obbligatoria (rca). Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia alla proprietaria. (Gian Carlo Bulla)