Ieri notte a Villacidro, sulla strada statale 196 al km 23 + 200, per cause in corso di accertamento una Lancia Y condotta da un ventenne del luogo, disoccupato, è andata fuori strada. A bordo vi era anche una 22enne di Decimomannu. A seguito dell’evento entrambi i giovani sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati per accertamenti presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, non in pericolo di vita. Dagli accertamenti compiuti sul posto dai carabinieri di Villacidro è emerso che il giovane utilizzava l’auto privo di patente di guida in quanto mai conseguita, e che sempre per lo stesso motivo era già stato segnalato dal Radiomobile che ora lo ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida reiterata senza patente.

