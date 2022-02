Qualche ora prima a Iglesias, sulla strada statale 130, all’altezza del km 47, i carabinieri della stazione cittadina hanno identificato e denunciato per lo stesso reato un allevatore di 55 anni, di Desulo. I controlli effettuati dai militari, tramite alcol-test, hanno evidenziato un tasso alcolico pari a 1,88 mg/l (1° prova) e 1,72 mg/l (2° prova). Gli esiti anche per l’allevatore sono stati gli stessi: denuncia alla Procura della Repubblica, patente ritirata e macchina sequestrata.

Stessa sorte è toccata a un cuoco di 22 anni di Quartu Sant’Elena, fermato, intorno alle 4 del mattino, per un controllo in viale Colombo dai carabinieri della stazione locale , unitamente a una gazzella della Sezione Radiomobile della Compagnia.

A Santadi i carabinieri della stazione del paese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un uomo di 33 anni di Masainas. Fermato dagli uomini dell’Arma in via Fontane, è stato sottoposto a test dell’etilometro ed è risultato positivo, con un tasso alcolico pari a 2,2 grammi per litro alla prima prova e 2,23 alla seconda.

Nel capoluogo sono state ritirate quattro patenti e denunciati quattro automobilisti. In particolare, uno di loro è stata sorpresa in viale Marconi mentre guidava contromano.

