Alla guida con un tasso alcolico 6 volte oltre il limite - Sardegna

Guidava un'auto con un tasso alcolico nel sangue pari a sei volte il limite consentito. Un sessantenne, residente ad Olbia. è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

I Carabinieri della Compagnia di San Vito lo hanno fermato poco dopo mezzogiorno sulla statale 387 e lo hanno sottoposto ad accertamento etilometrico che ha dato esito positivo: 2,78 grammi per litro alla prima prova e 2,98 alla seconda, Il veicolo non è stato sequestrato, in quanto appartenente a una persona estranea alla contestazione.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/22/alla-guida-con-un-tasso-alcolico-6-volte-oltre-il-limite_8329df51-b96e-4104-9095-52e768d57fd4.html