Alla guida completamente ubriaco, senza patente e assicurazione: denunciato a Selargius.

I carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, di Monserrato e di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, un ventisettenne cagliaritano di origine Rom, disoccupato e ben noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto stanotte a Selargius, attorno alle quattro e trenta, sulla strada statale 554. L’uomo ha avuto un incidente stradale autonomo mentre so trovava alla guida del suo furgone Iveco. Si trovava in condizioni evidenti di ubriachezza tanto da non riuscire ad effettuare il test alcolemico, ed era sprovvisto di patente di guida (mai conseguita) e di assicurazione obbligatoria. Pertanto il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca e affidato a una depositeria autorizzata.